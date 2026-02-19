Vereadora Grazi alerta gestantes sobre a Lei do Acompanhante

Durante a sessão desta semana na Câmara de Vereadores, a vereadora Grazi Hoffmann, do PDT, utilizou a tribuna para alertar as gestantes de Canela sobre o direito garantido pela Lei do Acompanhante, que assegura à parturiente a presença de um acompanhante de sua livre escolha durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

A manifestação ocorreu após a ampla repercussão do caso envolvendo o casal Ale Braum e Ramiro Santos. Segundo relatos divulgados nas redes sociais, em determinado momento do atendimento o marido teria sido solicitado a deixar a sala. A situação gerou questionamentos sobre o cumprimento da legislação e dos protocolos hospitalares.

Em seu pronunciamento, Grazi destacou que a lei federal nº 11.108/2005 determina que todos os hospitais são obrigados a permitir a presença de um acompanhante indicado pela gestante.

A vereadora defendeu a abertura de uma investigação séria e responsável para apurar os fatos: “Se houver erro de protocolo ou falha no atendimento, que sejam adotadas as medidas cabíveis, com afastamento e punição dos responsáveis.”, afirmou.

Grazi também ponderou que não se pode generalizar ou desqualificar toda a categoria profissional. Segundo ela, a maioria dos trabalhadores da saúde atua com dedicação e compromisso: “Não podemos cometer injustiças. Precisamos responsabilizar, se for o caso, mas sem transformar um episódio em julgamento coletivo”, declarou.

Ao final, a parlamentar reforçou a importância da informação como ferramenta de garantia de direitos: “Toda mulher precisa saber que tem o direito de escolher quem estará ao seu lado nesse momento. Não é concessão, é garantia legal”, concluiu.

A vereadora informou ainda que seguirá acompanhando o caso e cobrando transparência na apuração.