Aniversário de seis anos do Big Land é marcado por ação solidária em benefício da comunidade

O Parque Big Land, em Canela, está em clima de comemoração ao completar seis anos de atividades no município. Para marcar a data, o empreendimento promove novamente a campanha “Big Solidária” que une celebração, incentivo à visitação do público gaúcho e apoio a entidades assistenciais, reforçando o compromisso com a comunidade.

Até o dia 31 de março, moradores do Rio Grande do Sul poderão visitar o parque com valor promocional especial no ingresso, R$ 49,90, mais a doação de um litro de leite longa vida por pessoa. A ação tem caráter beneficente e todas as doações arrecadadas serão destinadas a instituições como o Centro Social Padre Franco, Hospital de Caridade, Casa Lar e também para famílias em situação de vulnerabilidade social. O público que chega sem leite é convidado a fazer pix para a APAE Canela.

A iniciativa já vem gerando resultados concretos. Na primeira quinzena de fevereiro, foram distribuídos mais de 300 litros de leite para entidades assistenciais, incluindo a Cáritas Paroquial. Na ocasião, a coordenadora da instituição, Iana Nikolay dos Santos, destacou a importância da parceria e o impacto direto na vida das famílias atendidas: “A parceria com a Big Land tem um significado muito especial, porque o leite é um dos itens mais necessários nas famílias que atendemos, especialmente para crianças e pessoas que fazem uso de medicamentos. Muitas vezes nos deparamos com a falta desse alimento, e foi exatamente o que aconteceu nesta semana. Isso faz uma diferença enorme na vida de quem precisa e também no nosso trabalho, pois conseguimos atender mais famílias com dignidade. A Big Land é, sem dúvida, de fundamental importância para a Cáritas. São pessoas comprometidas com a comunidade, solidárias e sempre dispostas a ajudar. Para nós, eles são verdadeiros anjos que Deus colocou no nosso caminho, porque chegam justamente quando mais precisamos.”

Além de celebrar mais um ano de trajetória, a ação reforça o posicionamento da Big Land como empreendimento que alia entretenimento, inovação e turismo com responsabilidade social. Ao longo dos anos, o parque vem consolidando sua presença na Serra Gaúcha, mantendo o olhar voltado para o futuro, para o desenvolvimento do setor turístico e para o fortalecimento dos vínculos com a comunidade.

A campanha solidária também representa uma oportunidade para que moradores do Estado conheçam ou revisitem o parque com condições especiais, ao mesmo tempo em que contribuem para uma corrente de solidariedade que beneficia diretamente quem mais precisa. Dessa forma, o aniversário de seis anos se transforma não apenas em um marco institucional, mas também em uma celebração coletiva de empatia, união e compromisso social.