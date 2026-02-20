Brigada Militar realiza Operação Mulheres

Ações são intensificadas na Região das Hortênsias

A Brigada Militar realiza, entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março, a Operação Mulheres, desencadeada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que tem como principal objetivo intensificar o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, além de prevenir casos de feminicídio.

Durante o período da operação, serão reforçadas ações policiais de caráter preventivo, educativo, ostensivo e repressivo. A proposta é ampliar a conscientização da comunidade e fortalecer a rede de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade.

No âmbito do 41º Batalhão de Polícia Militar, as atividades serão intensificadas nos municípios de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula e Cambará do Sul.

Em Gramado e Canela, a atuação conta ainda com a Patrulha Maria da Penha, responsável por realizar visitas de acompanhamento às mulheres vítimas de violência e fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de urgência.

Segundo a Brigada Militar, a operação busca não apenas reprimir crimes, mas também prevenir situações de risco e reforçar a presença policial como forma de garantir mais segurança às mulheres da região.