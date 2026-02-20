Diocese se manifesta sobre prisão de padre em São Francisco de Paula e repudia abuso sexual

A Diocese de Caxias do Sul emitiu, na tarde desta sexta-feira (20), uma nota oficial de esclarecimento sobre a prisão de um padre da Paróquia de São Francisco de Paula, ocorrida na última quarta-feira (18). O sacerdote de 56 anos foi detido pela Polícia Civil de São Francisco de Paula em cumprimento a um mandado de prisão condenatória expedido pelo Estado de Rondônia pelo crime de estupro de vulnerável. (diocesedecaxias.org.br)

O religioso foi preso logo após a celebração de uma missa das 19h, quando os fiéis já haviam deixado o templo. A ação ocorreu de forma discreta, pois o processo judicial tramita sob segredo de Justiça, impedindo a divulgação de detalhes sobre a investigação que resultou na condenação e na expedição da ordem de prisão. (Correio do Povo)

A Delegada titular de São Francisco de Paula, Fernanda Aranha, coordenou o cumprimento do mandado e confirmou que os procedimentos foram realizados após o término do culto religioso, respeitando a tranquilidade dos presentes. (Correio do Povo)

A Diocese, agora, externou sua posição diante dos fatos, reafirmando a cooperação com as autoridades civis e eclesiásticas na apuração e ressaltando sua postura institucional quanto à proteção de menores e adultos vulneráveis.

A seguir, a nota oficial da Diocese de Caxias do Sul na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Diocese de Caxias do Sul informa que tomou conhecimento dos fatos envolvendo a detenção de um sacerdote, membro do clero diocesano. As circunstâncias estão sendo apuradas pelas autoridades competentes na esfera civil e eclesiástica, conforme os procedimentos próprios, respeitado o devido processo legal. As medidas canônicas estão sendo tomadas pela Arquidiocese de Porto Velho – Rondônia, junto ao Tribunal Eclesiástico de Manaus, onde corre o processo canônico.

A Diocese espera que todos os fatos sejam esclarecidos, a fim de que a verdade prevaleça e se realize a justiça.

Faz-se saber que a Diocese de Caxias do Sul, em sintonia com o Magistério da Igreja, conta com a Comissão para a Tutela de Menores e Adultos Vulneráveis, reforçando seu compromisso com o Evangelho, na defesa da vida, dignidade e integridade de todas as pessoas.

Declaramos, pois, com veemência, que repudiamos qualquer ato de abuso sexual, em qualquer esfera da sociedade, principalmente no âmbito religioso, e não iremos admitir nenhum tipo de injustiça praticada contra aqueles a quem Deus nos confiou o cuidado.

Pedimos as orações de todos neste momento de dolorosa provação, para que o caminho quaresmal de penitência e purificação que iniciamos nos conduza à verdade e à justiça.

Caxias do Sul, 20 de fevereiro de 2026

Dom José Gislon, OFMCap. – Bispo da Diocese de Caxias do Sul (diocesedecaxias.org.br)

A Folha segue acompanhando o caso e atualiza as informações à medida que novos desdobramentos forem autorizados à divulgação.