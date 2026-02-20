DMEL firma parceria para premiações dos campeonatos municipais de 2026

Iniciativa contempla Futsal Série Bronze, Prata e Ouro, além do Municipal de Vôlei Feminino e do Futsal Feminino

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer de Canela deu mais um passo no fortalecimento do calendário esportivo de 2026. Na sexta-feira, 13 de fevereiro, o diretor de Esporte Marcelo Savi e o coordenador Roberto Gasparin Júnior realizaram uma visita à empresa Wilma Confecções e W Sports, referência no fornecimento de materiais esportivos no município.

Os representantes do DMEL foram recebidos pelos proprietários Lucas Machado e Wilma, em um encontro que teve como pauta principal o alinhamento das premiações das competições municipais ao longo do ano.

A parceria contempla apoio às premiações do Futsal Série Bronze, Prata e Ouro, além do Municipal de Vôlei Feminino e do Futsal Feminino. Também foram discutidos os destaques individuais e coletivos das modalidades, reforçando a valorização dos atletas que se destacam nas competições locais.

A empresa, que atua na área de costura desde 1987 e foi oficialmente constituída em 2014, atende toda a região com uniformes esportivos personalizados, fardamentos completos e materiais para diversas modalidades.

Segundo o DMEL, a iniciativa busca fortalecer o comércio local e consolidar parcerias que garantam competições cada vez mais organizadas e estruturadas. A proposta é aproximar o poder público das empresas do município, criando uma rede de apoio ao esporte canelense.

O Departamento de Esporte e Lazer reforça que está aberto a novas parcerias e convida empresários interessados em apoiar as competições ao longo do ano a procurar a sede do órgão, localizada na Rua Patrício Zini Sobrinho, 441, no bairro Celulose, no Campo da Celulose.

A expectativa é que, com planejamento e colaboração, o calendário esportivo de 2026 seja marcado por competições bem organizadas e maior valorização dos atletas locais.