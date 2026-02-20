EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA



O CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS QUERÊNCIA, por meio de seu

Patrão/Presidente, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,

especialmente nos termos dos arts. 28, 29, 35 e 36, CONVOCA todos os membros

efetivos, maiores de 18 (dezoito) anos, em dia com suas obrigações estatutárias e

com, no mínimo, 01 (um) ano de filiação à entidade, para participarem da

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se:

Data: 25 de março de 2026

Horário: Primeira convocação às 19h30min, com a presença da maioria absoluta

dos membros aptos a votar;

Segunda convocação às 20h, com qualquer número de membros aptos a votar,

conforme Estatuto Social.

Local: Sede do CTG Querência – Rua Adílio Boeira Lucena, nº 400 – Bairro Saiqui

– Canela/RS.

ORDEM DO DIA:



1. Apresentação, apreciação e deliberação da Prestação de Contas referente ao

exercício 2025/2026;

2. Eleição dos membros do Conselho de Administração/Patronagem para o

mandato 2026–2028;

3. Posse da chapa eleita, nos termos estatutários;

4.Assuntos gerais de interesse da entidade.



DAS ELEIÇÕES

As chapas interessadas em concorrer deverão ser protocoladas na Secretaria do CTG

até 03 (três) dias antes da data da Assembleia, conforme dispõe o art. 36 do Estatuto

Social, contendo: Nominata completa (Patrão/Presidente, Vice-Presidente e 2º VicePresidente.

Canela, 18 de fevereiro de 2026

Luiz Cavalli Kerschner

Patrão – CTG Querência



Documento assinado digitalmente e publicado no Portal da Folha (https://portaldafolha.com.br), em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020. Clique abaixo para fazer download do documento.