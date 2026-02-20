EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
O CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS QUERÊNCIA, por meio de seu
Patrão/Presidente, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,
especialmente nos termos dos arts. 28, 29, 35 e 36, CONVOCA todos os membros
efetivos, maiores de 18 (dezoito) anos, em dia com suas obrigações estatutárias e
com, no mínimo, 01 (um) ano de filiação à entidade, para participarem da
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se:
Data: 25 de março de 2026
Horário: Primeira convocação às 19h30min, com a presença da maioria absoluta
dos membros aptos a votar;
Segunda convocação às 20h, com qualquer número de membros aptos a votar,
conforme Estatuto Social.
Local: Sede do CTG Querência – Rua Adílio Boeira Lucena, nº 400 – Bairro Saiqui
– Canela/RS.
ORDEM DO DIA:
1. Apresentação, apreciação e deliberação da Prestação de Contas referente ao
exercício 2025/2026;
2. Eleição dos membros do Conselho de Administração/Patronagem para o
mandato 2026–2028;
3. Posse da chapa eleita, nos termos estatutários;
4.Assuntos gerais de interesse da entidade.
DAS ELEIÇÕES
As chapas interessadas em concorrer deverão ser protocoladas na Secretaria do CTG
até 03 (três) dias antes da data da Assembleia, conforme dispõe o art. 36 do Estatuto
Social, contendo: Nominata completa (Patrão/Presidente, Vice-Presidente e 2º VicePresidente.
Canela, 18 de fevereiro de 2026
Luiz Cavalli Kerschner
Patrão – CTG Querência
