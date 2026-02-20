Escolas de ensino fundamental retomam as aulas em Canela nesta quinta-feira

O aumento no movimento de alunos chegando às aulas nas escolas municipais de Canela, na manhã desta quinta-feira, dia 19, já anunciava que o ano letivo de 2026 começou para aqueles que cursam o ensino fundamental. Mais de 3,1 mil estudantes retornaram às salas de aula nas 13 instituições que oferecem essa etapa de ensino, na escola de educação especial e na de educação de jovens, adultos e idosos (EJAI).

A preparação das escolas para esse retorno estava sendo feita desde o início deste ano pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. Foi feita a renovação da pintura em alguns prédios, trocas de portas e janelas, instalação de pisos, de ares-condicionados e de cercamento, troca de portões, limpeza dos pátios, entre outros serviços. Todas as escolas municipais receberam também roçados para corte das vegetações.

Boas-vindas às equipes das escolas

Antes de retornarem às salas de aula, as equipes das escolas de ensino fundamental participaram de uma capacitação realizada nesta quarta-feira, dia 18, no auditório do Campus Hortênsias da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O prefeito Gilberto Cezar e o vice-prefeito e secretário de Educação, Gilberto Tegner, participaram desse momento para dar às boas-vindas aos professores e funcionários da rede municipal.

Os profissionais do ensino fundamental foram divididos em dois grupos para acompanhar a atividade com a especialista em Gestão Pública e Escolar, Márcia Adriana de Carvalho. Os professores dos anos iniciais e monitores assistiram à palestra à tarde, enquanto os educadores dos anos finais, da EJAI e as equipes diretivas participaram à noite. O tema da apresentação foi “A contribuição individual e coletiva para a educação municipal – O papel de cada indivíduo na garantia do direito de aprender”.

Professores e funcionários das escolas participaram de palestra no auditório da UCS – Júlio Dias/Prefeitura de Canela

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela