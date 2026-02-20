Homem é preso por estupro de vulneráveis e porte ilegal de arma de fogo

Ele foi preso pela Polícia Civil no centro de Canela e ficará à disposição da Justiça

Após tomar conhecimento dos fatos e proceder ao devido registro de ocorrência policial, a Polícia Civil iniciou imediatamente as investigações. Diante da gravidade das circunstâncias apuradas, o Delegado Vladimir Medeiros representou, ainda no mesmo dia, pela decretação da prisão preventiva do suspeito.

O pedido foi prontamente analisado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, que acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do investigado.

O suspeito foi localizado na tarde desta sexta-feira, em uma pousada situada na região central de Canela, onde foi cumprido o mandado de prisão. Durante a ação, foram apreendidas duas armas de fogo (pistolas), além de munições. Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O Delegado Vladimir destacou que crimes sexuais praticados contra menores de idade são tratados com prioridade absoluta pela Delegacia de Polícia de Canela, ressaltando que o caso em questão chamou especial atenção pela elevada reprovabilidade da conduta atribuída ao investigado contra vítimas em situação de vulnerabilidade.

O inquérito policial está sendo conduzido pelo Cartório de Vulneráveis e será concluído e remetido ao Poder Judiciário nos próximos dias. O investigado responde pela prática reiterada de estupro de vulneráveis contra duas vítimas, além de porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a proteção de crianças e adolescentes e com a responsabilização rigorosa de autores de crimes dessa natureza.