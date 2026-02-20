Magistrado de Canela é empossado na nova diretoria da AJURIS

Juiz Vancarlo André Anacleto assume cargo de relevância estadual na associação dos juízes do RS

O juiz Vancarlo André Anacleto, titular da 1ª Vara Judicial da Comarca de Canela e diretor do Foro da Comarca de Canela, passou a integrar a nova direção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), assumindo a Vice-Presidência Administrativa da entidade para o biênio 2026/2027.

A posse ocorreu no final da tarde de terça-feira (03/02), no auditório do Foro II de Porto Alegre, durante a solenidade que marcou a posse do juiz Daniel Neves Pereira como 40º presidente da AJURIS. A cerimônia contou com a participação de autoridades do Sistema de Justiça, entre elas o presidente do Tribunal de Justiça do RS, Eduardo Uhlein, além de representantes do Ministério Público, magistrados, associados e familiares dos empossados.

Na composição do Conselho Executivo para o novo ciclo, a AJURIS confirmou Vancarlo André Anacleto como vice-presidente administrativo, ao lado de outros nomes da magistratura gaúcha, como Alexandre Kreutz (Vice-Presidência de Patrimônio e Finanças), João Carlos Leal Junior (Vice-Presidência Cultural), Samyra Remzetti Bernardi (Vice-Presidência Social) e Paulo Augusto Monte Lopes (Vice-Presidência de Aposentados).

Em seu discurso de posse, o novo presidente, Daniel Neves Pereira, destacou compromissos históricos da AJURIS com a valorização da magistratura, o aprimoramento do Judiciário e a defesa de direitos fundamentais. “A independência judicial não é um privilégio de juiz. É uma garantia da sociedade”, afirmou, ao defender condições para que juízas e juízes exerçam a função com independência e segurança.

Ao final do ato, a AJURIS também registrou uma mensagem gravada do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, desejando êxito à nova gestão, em gesto que a entidade destacou como incomum em posses de associações de classe, mas motivado pelo apreço do ministro à AJURIS e à magistratura gaúcha.

Histórico na Escola da AJURIS

Além do novo posto na direção estadual da AJURIS, Vancarlo André Anacleto também tem passagem pela Escola Superior da Magistratura: ele atuou como vice-diretor da Escola da Magistratura entre 2010 e 2011, período que integra a memória institucional destacada na recente inauguração da nova Galeria de Fotos de Diretores da Escola da AJURIS, realizada em 30/01, em Porto Alegre. A solenidade marcou a valorização da história da instituição e reuniu direções atuais, ex-diretores e representantes do Tribunal de Justiça.