Nene Abreu busca informações sobre calendário esportivo e novo ginásio em visita ao DMEL 

O vereador Nene Abreu esteve no Departamento Municipal de Esporte e Lazer de Canela (DMEL), onde foi recebido pelo diretor da pasta, Marcelo Savi. A visita teve como objetivo acompanhar de perto o calendário esportivo do município e buscar informações sobre o andamento das tratativas para a construção do novo ginásio municipal.

Durante o encontro, o parlamentar destacou a importância do esporte como ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e fortalecimento da comunidade. Nene Abreu também demonstrou interesse em acompanhar as conversas relacionadas ao projeto do novo ginásio, ressaltando que a obra é aguardada por atletas, equipes e pela comunidade em geral.

Na oportunidade, o diretor Marcelo Savi apresentou as próximas competições organizadas pelo departamento, cujas inscrições já estão abertas:

Torneio de Pênaltis: inscrições até o dia 02 de março, mediante a doação de 10 quilos de alimentos não perecíveis.



Torneio de Vôlei de Areia Feminino: inscrições até o dia 02 de março, também com a doação de 10 quilos de alimentos não perecíveis.



Torneio de Vôlei de Areia Masculino: inscrições até o dia 02 de março, com doação de 10 quilos de alimentos não perecíveis.



Campeonato Municipal de Canastra em Duplas: inscrições até o dia 11 de março, mediante a doação de 10 quilos de alimentos não perecíveis. A competição inicia no dia 16 de março.



Campeonato Municipal de Futsal – Série Bronze: inscrições até o dia 11 de março, com taxa de inscrição no valor de R$ 250,00. A competição também começa no dia 16 de março.

O vereador destacou ainda o caráter solidário das competições que exigem a doação de alimentos, reforçando que além de incentivar o esporte, as ações contribuem com famílias em situação de vulnerabilidade.

Mais informações sobre as competições podem ser obtidas diretamente junto ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer.