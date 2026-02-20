Quartas de final do Futebol Sete de Canela serão concluídas na próxima segunda

As quartas de final do Campeonato Municipal de Futebol Sete de Canela terão sequência na próxima segunda-feira, dia 23, no Campo Altemir Chaves de Oliveira, na Celulose. Os jogos que estavam previstos para o dia 12 foram transferidos em razão das condições climáticas e agora definem os dois últimos classificados para a semifinal.

Entram em campo MB Sports x União Rancho Grande e Los Amigos x Amigos do Lake, confrontos que valem vaga entre os quatro melhores da competição.

A rodada decisiva complementa a fase iniciada no dia 11, quando dois jogos abriram as quartas de final. Na ocasião, o Garfo e Bombacha Mercenários superou a AAJA, equipe de melhor campanha da primeira fase, garantindo classificação direta. No segundo duelo daquela noite, o atual campeão Abelhudos empatou no tempo normal com o Vó Eli Suprema, mas acabou sendo eliminado nas cobranças de pênaltis.

Com isso, Garfo Mercenários e Vó Eli Suprema já estão confirmados na semifinal, que está marcada para a quarta-feira, dia 25.

Os jogos de segunda-feira e quarta-feira começam às 19h30 e terão transmissão ao vivo pelo YouTube do Portal da Folha, levando todas as emoções do mata mata ao público.

O esporte da Folha conta com o apoio de Círculo Saúde, Teksul, ABO AdylNet, Prefeitura de Canela, Água Hortênsias e Hanel Madeiras Tratadas.

Link da transmissão das quartas de final: https://www.youtube.com/live/YynGD4giOF8