Jovem de 21 anos morre após colisão entre moto e dois carros na ERS-115, em Gramado

Um grave sinistro de trânsito registrado na tarde deste domingo (22) resultou na morte de um jovem de 21 anos, após colisão envolvendo uma motocicleta e dois automóveis na ERS-115, no Km 34, em Gramado.

A ocorrência foi atendida pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, por meio do Grupo Rodoviário de Gramado, pertencente ao 3º Batalhão Rodoviário.

Conforme o levantamento realizado no local, a motocicleta trafegava no sentido Três Coroas → Gramado, quando colidiu na lateral de um FIAT/UNO, conduzido por uma mulher de 45 anos, que seguia no sentido contrário, Gramado → Três Coroas.

Com a força do impacto, o motociclista e o próprio veículo foram arremessados sobre a pista, atingindo na sequência um HONDA/CIVIC, conduzido por um homem de 27 anos, que também trafegava no sentido Gramado → Três Coroas.

O condutor da motocicleta e a condutora do FIAT/UNO sofreram ferimentos graves e foram socorridos, sendo removidos ao Hospital de Gramado. Posteriormente, a equipe médica informou que o jovem de 21 anos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na casa de saúde.

Os veículos envolvidos tiveram danos materiais significativos.

Após o atendimento da ocorrência, o Comando Rodoviário realizou a sinalização da via e o controle do fluxo de veículos, além do registro da ocorrência junto à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), comunicação à autoridade policial competente e adoção das demais medidas legais cabíveis.

As circunstâncias do sinistro serão apuradas pelas autoridades responsáveis.