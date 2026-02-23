Bota-Fora no Centro recolhe cerca de 10 toneladas de resíduos volumosos

O primeiro Bota-Fora deste ano, realizado pela Prefeitura de Canela, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo e de Obras, Limpeza Urbana e Agricultura, recolheu um pouco mais de quatro caçambas de resíduos volumosos neste sábado, dia 21, o que representa cerca de 10 toneladas de materiais inservíveis. As equipes percorreram ruas do Centro da cidade, começando pela Rodolfo Schlieper, e coletaram restos de móveis, de eletrodomésticos e de eletrônicos, descartados pela população em frente às suas casas logo no início da manhã.

As ações de Bota-fora começaram no segundo semestre do ano passado. A coordenadora do Departamento de Coleta Seletiva, Laci Gross, destaca que a comunidade canelense tem respondido ao chamado da Prefeitura e aproveitado para dar um destino mais ecológico aos resíduos volumosos, o que é positivo para a cidade e para o meio ambiente. “O material coletado é encaminhado à Central de Triagem, ao invés de ser descartado irregularmente na rua. É uma ação de cidadania e de saúde também”, afirma.

As próximas regiões da cidade a receberem a iniciativa são Eugênio Ferreira e Jardim das Fontes, no dia 21 de março, penúltimo sábado do mês. Até o final do ano, outras localidades também serão beneficiadas pela ação.

Outras opções para descarte de resíduos volumosos

A Secretaria de Meio Ambiente reforça ainda que os bairros atendidos no final do ano passado e possuírem demanda neste momento, podem receber recolhimento extra, basta que os moradores entrem em contato com o Departamento de Coleta Seletiva pelo WhatsApp (54) 99119-6412 ou solicitem que a associação do bairro faça o pedido de uma nova coleta.

Caso o munícipe não consiga realizar o descarte nas datas de Bota-Fora, também poderá levar o resíduo até a Central de Triagem, na rua Radial Sul, nº 130, Distrito Industrial. O recolhimento é às terças e quintas-feiras, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Foto: Izaque Santos/Prefeitura de Canela