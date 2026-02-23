Canela adota Diário Oficial digital e avança em transparência e modernização da gestão pública

A Prefeitura de Canela passou a contar com o Diário Oficial Municipal em formato on-line, medida que moderniza a divulgação dos atos oficiais e amplia o acesso às informações públicas. Anteriormente, as publicações eram realizadas por meio da contratação de espaço na imprensa local, gerando custos recorrentes. Com o novo formato, o Município dispõe de um canal oficial, permanente e gratuito, onde são divulgados decretos, portarias, editais, licitações, contratos e demais atos administrativos.

A iniciativa reduz despesas com publicações terceirizadas, garante mais agilidade na divulgação das informações e facilita a consulta por parte da população, empresas e órgãos de controle, fortalecendo a transparência e o controle social. A primeira publicação no novo formato digital ocorreu nesta quinta-feira, dia 19, marcando o início da utilização oficial da plataforma.

Consulte pelo site https://canela.rs.gov.br/ na opção Diário Oficial

Texto:Letícia Morgenstern de Lima