Casa Onã promove sessão de limpeza espiritual pós-Carnaval em Canela

A Casa Onã realiza na próxima terça-feira, 24 de fevereiro, uma Sessão de Limpeza Pós-Carnaval aberta ao público e gratuita, em Canela. A atividade tem início às 19h e acontece na Rua José Joaquim Velho, nº 119, no bairro Boeira.

A proposta do encontro é oferecer um momento de equilíbrio e fortalecimento espiritual após o período de Carnaval, marcado por intensa movimentação e troca de energias. A sessão contará com trabalhos voltados à limpeza, descarrego e proteção espiritual, conduzidos com Exus e Pombagiras.

De acordo com a organização, a iniciativa busca auxiliar os participantes a renovar as energias, restaurar a força pessoal e iniciar um novo ciclo com mais clareza e leveza.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 98122-4996.

A Casa Onã se define como um espaço de acolhimento e espiritualidade, com uma proposta própria de vivência religiosa, aberta à comunidade.