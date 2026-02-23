Casa Vitória consolida Canela como referência no acolhimento a mulheres vítimas de violência

Diante dos números alarmantes da violência doméstica registrados nos últimos tempos no Rio Grande do Sul, neste domingo, 22 de fevereiro — data que marca o Dia Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher — a Prefeitura de Canela destaca o trabalho desenvolvido pela Casa Vitória, serviço mantido pelo Município e referência no acolhimento de mulheres em situação de violência.

Única casa de acolhimento a mulheres da Região das Hortênsias, a Casa Vitória integra uma rede de proteção estruturada e atuante, que envolve Judiciário, forças de segurança, assistência social e comunidade. O espaço oferece atendimento especializado e, em casos de risco, abrigo seguro para mulheres e seus filhos.

Desde a sua implantação, a Casa Vitória já realizou 1.215 atendimentos a mulheres que sofreram algum tipo de violência — física, verbal, psicológica, patrimonial, entre outras. Até janeiro de 2026, foram registrados 73 abrigamentos e 96 crianças acolhidas juntamente com suas mães.

A coordenadora Manoela Negrelli explica que a violência psicológica — caracterizada por xingamentos, depreciação e humilhações — é o tipo mais recorrente identificado pela equipe. “Toda mulher que registra a agressão com base na Lei Maria da Penha é encaminhada para o nosso atendimento”, destaca.

Ela reforça que a denúncia é fundamental para interromper o ciclo da violência. Quando não há medidas para cessar as agressões, os casos podem evoluir para feminicídio. Nem todas as mulheres atendidas necessitam de abrigamento, já que essa é uma medida excepcional, adotada quando não há local seguro e existe risco iminente. Nesses casos, a Delegacia da Polícia Civil aciona a equipe de plantão da Casa Vitória, que realiza o acolhimento da vítima e de seus filhos, se houver.

No local, as acolhidas recebem acompanhamento de assistente social e psicóloga, com avaliação individual das necessidades — como vagas em escola para os filhos, inserção no mercado de trabalho e atendimento médico. Também são fornecidos vestuário, kit de higiene e alimentação. A residência conta com segurança 24 horas para garantir a proteção das vítimas.

Iniciativa e apoio

A criação da Casa Vitória teve origem no Judiciário canelense, diante do aumento expressivo de pedidos de medidas protetivas decorrentes de ocorrências registradas com base na Lei Maria da Penha. A partir dessa demanda, o Município cedeu um imóvel e, com apoio da iniciativa privada e da comunidade, o espaço foi estruturado em apenas 40 dias, tornando-se referência regional no acolhimento especializado.

A atuação integrada da rede de proteção em Canela é considerada exemplo na região, demonstrando o compromisso do poder público e das instituições com o enfrentamento à violência contra a mulher.

NÃO SE CALE DIANTE DA VIOLÊNCIA. DENUNCIE

180 – Central de Atendimento à Mulher

190 – Brigada Militar

(54) 9 8121-5174 – Casa Vitória

(54) 3220-9614 – Delegacia de Canela

Texto: Letícia Morgenstem de Lima/Prefeitura de Canela