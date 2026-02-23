Inscrições abertas para o Programa Bombeiro Mirim no Rio Grande do Sul

Estão abertas as inscrições para o Programa Bombeiro Mirim, iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul que integra o Plano de Responsabilidade Social da corporação. O objetivo é contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para a vida em sociedade.

O programa oferece a crianças e adolescentes informações, orientações, treinamento e educação preventiva, além de estimular valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e cidadania.

Período de inscrições: 23/02 a 15/03

Público-alvo: crianças de 10 a 12 anos

Carga horária: 150 horas-aula, com início em abril

Vagas: 24 por município — Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, Canela, Gramado, São Marcos, Taquara, Veranópolis, Vacaria e Lagoa Vermelha

Sorteio público: ao vivo pelo Instagram @cbmrs.5bbm, no dia 17/03

Inclusão social: 50% das vagas destinadas a crianças inscritas no CadÚnico

Inscrições pelo formulário: https://forms.office.com/r/KVvdC9QNMY

A iniciativa proporciona experiências educativas e de convivência, aproximando crianças e adolescentes de profissionais comprometidos com a segurança e a comunidade.