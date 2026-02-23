LI – LDP CANELA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

LDP CANELA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

CNPJ 38.710.193/0001-47

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e

Mobilidade Urbana de Canela a renovação da Licença de Instalação n° 019/2022, para a

atividade de Hotel/pousada, localizada na Rua das Flores, Condomínio Laje de Pedra,

Canela.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.

Empresa técnica de Consultoria Ambiental – (54) 3282.6625



