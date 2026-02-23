Preparativos para a Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio movimentam Canela

A comissão festeira, juntamente com a coordenação da Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio de Canela, está trabalhando com afinco nos preparativos para o evento.

Levar a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio no caminhão, no dia da Romaria Motorizada, é uma grande honra e sempre motivo de muita emoção para o motorista e sua família. Neste ano, todos os interessados podem se inscrever para esta ação até o dia 6 de março, na secretaria paroquial. Para participar, é necessário ser católico, não ter levado a imagem nos últimos cinco anos, disponibilizar caminhão truck ou carreta e estar disponível no dia 24 de maio.

No jantar com vispada, no dia 14 de março, no Centro de Eventos do Santuário, será realizado um sorteio com os nomes dos inscritos e revelado o nome do motorista. Quem quiser prestigiar este evento pode entrar em contato com a secretaria paroquial ou pelo WhatsApp 54 999447979. O jantar contará com espaço kids e um saboroso cardápio, que inclui galeto, nuca de porco, massas, arroz, maionese e saladas diversas, com ingresso por 50 reais, crianças de 8 a 12 anos pagam meio ingresso e menores de 8 anos são isentos.

Já no dia 9 de abril ocorre a cerimônia de envio, na Cripta do Santuário, às 19h30. A partir do dia 10, as comunidades católicas da cidade passam a receber a imagem peregrina da Mãe de Caravaggio e a comitiva do evento.

A novena ocorrerá de 14 a 22 de maio também às 19h30, na Cripta.

O ápice do evento contará com intensa programação no mês de maio: no dia 1, Cavalgada da Fé; a Romaria dos Jovens e Jornada Diocesana da Juventude, no dia 23; a Romaria Motorizada e de Ciclistas ocorrerá em 24 de maio; o terço luminoso, dia 25; e, para encerrar, a grande Romaria a Pé, em 26 de maio, dia de Nossa Senhora de Caravaggio.

A realização do evento é da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.