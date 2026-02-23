RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
CASA URBANA MÓVEIS EIRELI ME
CNPJ: 21.608.428/0001-91
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Gramado a Renovação da Licença de Operação nº 26/2022 para a atividade de
1611,30 – FABRICAÇÃO DE MÓVEIS, SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
E COM PINTURA (EXCETO A PINCEL), localizado na AV. DO
TRABALHADOR, N° 2030 – BAIRRO VÁRZEA GRANDE, Gramado/RS.
Zago Assessoria Jurídica e Consultoria Ambiental
Av. Osvaldo Aranha, 450, sala 06, Centro, Canela-RS
(54) 3278-1506 / (54) 99605-8056
E-mail: zagoconsultoriaambiental@gmail.com
