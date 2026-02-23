RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
INDUSTRIA DE MÓVEIS LUSTRO LTDA
CNPJ: 88.887.195/0001-84
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Gramado a Renovação da Licença de Operação de Regularização nº 17/2022
para a atividade de 1611,40 – FABRICAÇÃO DE MÓVEIS, SEM
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E COM PINTURA A PINCEL OU SEM
PINTURA, localizado na RUA ANTONIO BENETTI SOBRINHO, N° 35, MATO
QUEIMADO Gramado/RS.
Zago Assessoria Jurídica e Consultoria Ambiental
Av. Osvaldo Aranha, 450, sala 06, Centro, Canela-RS
(54) 3278-1506 / (54) 99605-8056
E-mail: zagoconsultoriaambiental@gmail.com
