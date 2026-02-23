RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO

INDUSTRIA DE MÓVEIS LUSTRO LTDA

CNPJ: 88.887.195/0001-84

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de

Gramado a Renovação da Licença de Operação de Regularização nº 17/2022

para a atividade de 1611,40 – FABRICAÇÃO DE MÓVEIS, SEM

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E COM PINTURA A PINCEL OU SEM

PINTURA, localizado na RUA ANTONIO BENETTI SOBRINHO, N° 35, MATO

QUEIMADO Gramado/RS.

Zago Assessoria Jurídica e Consultoria Ambiental

Av. Osvaldo Aranha, 450, sala 06, Centro, Canela-RS

(54) 3278-1506 / (54) 99605-8056

E-mail: zagoconsultoriaambiental@gmail.com



