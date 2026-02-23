RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

POUSADA LA VISTA LTDA

CNPJ: 23.074.243/0001-70

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de

Gramado a Renovação da Licença de Operação nº 11/2022 para a atividade de

5110,00 – HOTEL/ POUSADA, localizado na ESTRADA LINHA TAPERA, n°

3800 – Bairro LINHA TAPERA, Gramado/RS, CEP 95679-899.

Zago Assessoria Jurídica e Consultoria Ambiental

Av. Osvaldo Aranha, 450, sala 06, Centro, Canela-RS

(54) 3278-1506 / (54) 99605-8056

E-mail: zagoconsultoriaambiental@gmail.com



Documento assinado digitalmente e publicado no Portal da Folha (https://portaldafolha.com.br), em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020. Clique abaixo para fazer download do documento.