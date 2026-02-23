RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
POUSADA LA VISTA LTDA
CNPJ: 23.074.243/0001-70
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Gramado a Renovação da Licença de Operação nº 11/2022 para a atividade de
5110,00 – HOTEL/ POUSADA, localizado na ESTRADA LINHA TAPERA, n°
3800 – Bairro LINHA TAPERA, Gramado/RS, CEP 95679-899.
Zago Assessoria Jurídica e Consultoria Ambiental
Av. Osvaldo Aranha, 450, sala 06, Centro, Canela-RS
(54) 3278-1506 / (54) 99605-8056
E-mail: zagoconsultoriaambiental@gmail.com
