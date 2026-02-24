1º GP Gramado de Ciclismo reúne quase 300 atletas e coloca a cidade no calendário estadual

Prova válida pela 1ª Etapa de Resistência da Federação Gaúcha desafiou competidores em percurso de 85 km com 2.100 metros de altimetria e movimentou cerca de 1.200 pessoas na Expogramado

Gramado viveu um domingo histórico para o ciclismo gaúcho. O 1º GP Gramado de Ciclismo, realizado no dia 22 de fevereiro, reuniu quase 300 atletas e levou aproximadamente 1.200 pessoas à Expogramado ao longo do dia, além de centenas de espectadores que acompanharam a prova ao longo do percurso. Entre os participantes de maioria aqui do RS, também tivemos presença de representantes de SP, PR, RJ, ES, BH, SC e Uruguai.

Integrando o calendário oficial 2026 da Federação Gaúcha de Ciclismo, a competição marcou a 1ª Etapa de Resistência da temporada, valendo pontos para o ranking estadual. O percurso principal impôs um desafio de alto nível técnico e físico: 85 quilômetros com 2.100 metros de altimetria acumulada, consolidando a prova como uma das mais exigentes do cenário regional.

A largada foi controlada pelo centro da cidade, seguindo pela Avenida das Hortênsias. A liberação oficial da corrida ocorreu nas proximidades do Parque do Caracol, onde os atletas iniciaram a disputa em ritmo competitivo pelas estradas asfaltadas do interior de Gramado, passando pelas Linhas XV, Nova e Bonita, antes do retorno à Expogramado para a chegada.

O evento contou com apoio institucional da Prefeitura de Gramado, por meio das Secretarias de Trânsito e de Esporte e Lazer, além da Gramadotur. A segurança foi garantida pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul e pela Polícia Rodoviária Estadual do Rio Grande do Sul, que atuaram na condução e proteção dos atletas durante todo o trajeto.

Entre os apoiadores e patrocinadores estiveram a Buxabikes Store, Matéria Prima Suplementos e Água Hortênsias, além da rede Laghetto Hotéis como hospedagem oficial. A montadora Omoda | Jaecoo, representada no Brasil pelo Grupo Felice, marcou presença com dois veículos atuando como carros-madrinha da arbitragem. O Moto Clube Insanos também integrou a operação com moto-batedores, reforçando a segurança dos atletas.

Organizado por Stéfano Silva, o GP Gramado integra o projeto Ciclo Serra, iniciativa voltada ao fortalecimento do turismo esportivo na Região das Hortênsias. A estreia consolida Gramado no calendário do ciclismo de estrada gaúcho e projeta a cidade como palco estratégico para provas de endurance no sul do país.