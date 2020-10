COE confirma o 24º óbito por Covid-19 em Canela

Continua depois da publicidade

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela recebeu nesta segunda-feira (26) a notificação do 24º óbito de residente do município devido a complicações ocasionadas pela covid-19.



Trata-se da servidora Heloisa Maria Cattani Oliveira, com comorbidades, que faleceu no Hospital Arcanjo São Miguel, no sábado, 24 outubro. A confirmação da causa do óbito, por parte do Governo do Estado, foi encaminhada hoje (26) ao COE de Canela.



Boletim

👉Hoje (26) é ponto facultativo em Canela, devido ao Dia do Professor e Dia do Servidor Público. Por isso, a Secretaria de Saúde não divulgará o boletim epidemiológico da covid- 19, pois necessita das informações das Unidades Básicas de Saúde para apurar os casos de isolamento domiciliar, alta do isolamento isolamento domiciliar e recuperados.

👉 Os casos confirmados de covid-19 em Canela, até o dia de hoje (26), são 1166.

😷 Hospitalizados

👉Atualmente, 17 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que doze tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e cinco aguardam o resultado do exame.

👉 Deste total doze pacientes, todos residentes, estão no Hospital de Caridade de Canela: cinco positivos na UTI; quatro no suporte intermediário, três positivos e um suspeito e mais três pacientes suspeitos na enfermaria.

✔ Transparência

👉 Notícias, boletins, gráficos com o monitoramento do vírus em Canela, mapas com números de infectados por bairros e outras informações sobre o enfrentamento da pandemia estão disponíveis no site http://canela.rs.gov.br/coronavirus/ .