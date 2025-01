Checamos: Polícia Federal não está realizando investigação sobre adoção de Crianças em Canela

Reportagem da Folha entrou em contato com a Delegacia de Polícia Federal em Caxias do Sul para verificação

Nas últimas semanas, postagens em redes sociais espalharam notícia inverídica de que acontecem ou aconteceram casos de venda de crianças que eram atendidas no Abrigo Casa Lar, de Canela, colocando em cheque o trabalho de toda a Rede de Proteção à Infância e Juventude do Município, inclusive culminado em ameaças aos profissionais do abrigo. Tal fato acabou gerando matéria, na última segunda, a qual você pode conferir neste link: https://portaldafolha.com.br/2025/01/13/apos-fake-news-profissionais-da-rede-de-protecao-de-canela-sao-ameacados/

Porém, mesmo após determinação judicial para retirada de postagens que citassem a rede de proteção à infância e juventude de Canela, algumas publicações foram mantidas no ar, dando a entender que a Polícia Federal estaria realizando uma investigação sobre o sistema de adoção do Município, em razão de irregularidades, e que, em breve, uma operação seria deflagrada. O nome do delegado de Polícia Federal, Adriano Medeiros Amaral, de Caxias do Sul, foi citado mais de uma vez.

A redação da Folha checou a informação e a resposta veio através da própria Polícia Federal. O delegado Adriano Medeiros Amaral, citado nas postagens, falou com nossa reportagem e esclareceu que não existe nenhum procedimento deste tipo em curso na Delegacia de Caxias do Sul.

Ele enfatizou que a PF “não realiza parcerias com pessoas de fora da instituição em suas investigações e que o órgão conta com uma equipe qualificada para conduzir estes procedimentos”. Além disso, segundo Amaral, este tipo de investigação, quando envolve tráfico humano, somente é tratado pela Polícia Federal quando existe uma rede internacional, do contrário, as investigações são conduzidas pelo Ministério Público e Polícia Civil estadual, que possuem varas e cartórios especializados em infância e juventude.

Por fim, segundo o delegado, casos que envolvem vulneráveis são tratados em sigilo absoluto, o que impediria que, nem mesmo, órgãos de imprensa estabelecidos, nem pessoas comuns, tivessem acesso às informações das investigações.

Portanto, a afirmação de que a Polícia Federal está realizando uma investigação em Canela, sob suspeita de irregularidades no sistema de adoção, podendo culminar em uma operação, é FALSA.

