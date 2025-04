Polícia Civil de Canela conclui investigações sobre desvio de materiais de construção por parte de Joãozinho Silveira

Vereador segue preso e foi indiciado por peculato, falsidade ideológica e receptação

A Polícia Civil de Canela concluiu, nesta segunda-feira, as investigações relativas a desvio de materiais de construção oriundos da Prefeitura Municipal, na gestão anterior, os quais deveriam ter sido distribuídos a família carente do interior.

O vereador João Alessandro Port Silveira, o Joãozinho (MDB), e foi indiciado por peculato, falsidade ideológica e receptação.

As investigações apontaram que o atual vereador, que ocupava os cargos de Secretário-Adjunto da Assistência Social e Coordenador da Defesa Civil do Município (ano de 2024), em 2024, teria se utilizado dos cargos para desviar um kit de casa, avaliado em cerca de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), e um kit de banheiro, avaliado em cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Segundo a PC, ainda, a família que deveria receber os materiais foi induzida a assinar documentos como se tivesse sido beneficiada, o que indica a prática de falsidade ideológica por parte do investigado por fazer constar dados falsos em documento público.

Joãozinho foi preso em flagrante no dia 25 de março. Ele segue preso preventivamente desde então, no Presídio do Apanhador, em Caxias do Sul.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pelas investigações, informou que, por tratar-se de desvios de bens públicos, sua equipe agiu prontamente e com responsabilidade para apreender os materiais, localizados em uma propriedade rural na localidade de Canastra Alta.

