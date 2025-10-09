Edição 690, de 9 de setembro de 2025

Destaques da semana:



– Vereador Alberi Dias condenado — Alberi Dias e “Junta” são condenados por uso de documentos falsos em licitações. Sentença integra a Operação Cáritas, que investiga crimes contra a administração pública.

– Saúde — Família cobra vaga de hemodiálise para paciente de Canela internado em Caxias; hospital e município divergem sobre responsabilidade.

– Cidade — Prefeitura revoga decreto de desapropriação da área da Ingool após diálogo com a comunidade.

– Educação — Comunidade escolar denuncia supostas irregularidades na Escola Severino Travi.

– Opinião Forti — “Mais um capítulo da novela Ingool”.

