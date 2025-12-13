Idosa é atropelada na saída de show de Roberto Carlos em Gramado

Vítima ficou presa sob um táxi, sofreu fratura no joelho e está internada no HCC; caso ocorre dias após atropelamento grave em Canela

Um atropelamento registrado na noite da última sexta-feira (12), em Gramado, volta a acender o alerta sobre a segurança de pedestres na Região das Hortênsias. Uma mulher idosa foi atropelada por um táxi no estacionamento do Serra Park, logo após a saída do público do show de Natal de Roberto Carlos, que estava sendo gravado no município.

De acordo com informações apuradas junto à Brigada Militar, o veículo envolvido era um táxi que, segundo relato do condutor, estava parado no local. Ele teria retirado o pé do freio sem intenção, fazendo com que o automóvel se movimentasse e atingisse três mulheres idosas.

Duas das vítimas não sofreram ferimentos. A terceira, no entanto, teve fratura no joelho e chegou a ficar presa embaixo do táxi, sendo retirada com auxílio de pessoas que estavam no local. Ela foi encaminhada ao Hospital de Caridade de Canela (HCC), onde permanece internada em estado estável e deve passar por procedimento cirúrgico.

As vítimas receberam atendimento imediato de equipes de emergência que estavam de prontidão em razão do evento. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gramado como lesão corporal culposa no trânsito.

Casos em sequência na região

O atropelamento em Gramado ocorre menos de dez dias após outro episódio grave registrado em Canela, quando uma jovem de 21 anos e sua bebê de 1 ano e 11 meses foram atingidas sobre a faixa de segurança, na Avenida Osvaldo Aranha, no Centro da cidade.

A repetição de ocorrências graves em curto espaço de tempo reforça o debate sobre a segurança viária em cidades turísticas, especialmente durante eventos de grande porte e períodos de alta circulação de veículos e pedestres.

A Folha acompanha os desdobramentos do caso e reforça a importância de medidas preventivas, fiscalização e conscientização para reduzir riscos e preservar vidas no trânsito da Região das Hortênsias.