Suspeito de feminicídio em São Chico foi preso no município de Bom Jesus

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu, na tarde desta segunda-feira (09), Lazaro Tschoepke Pinto, de 29 anos, considerado autor de um feminicídio ocorrido na madrugada do último sábado (7) em São Francisco de Paula.

O crime aconteceu na residência da vítima e do acusado, localizada naquele município. O casal era oriundo do estado da Paraíba e estavam residindo em São Francisco de Paula há poucos meses. Conforme apurado, Ianca Diniz Soares, 29 anos e mãe de seis filhos, foi morta no quarto do casal, em cima da cama, após ser atingida por golpes de faca.

Logo após o crime, Lazaro fugiu da cidade. Ele possui antecedentes policiais em seu estado de origem, com envolvimento em fatos graves, incluindo homicídio, roubo e outros crimes.

A Polícia Civil foi acionada poucas horas após o feminicídio e iniciou imediatamente as investigações, que se estenderam de forma ininterrupta ao longo do final de semana. Desde o primeiro momento, equipes foram mobilizadas com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do crime, identificar o suspeito e, principalmente, efetuar sua prisão, tendo em vista que crimes de feminicídio possuem absoluta prioridade na atuação da Polícia Civil.

No curso das diligências, apurou-se que o investigado deixou São Francisco de Paula utilizando o veículo de um familiar, passando a se ocultar na cidade de Bom Jesus, onde mantém vínculos de parentesco e amizade.

O trabalho investigativo foi coordenado pela delegada Fernanda Seibel Aranha, titular da Delegacia de Polícia de São Francisco de Paula, e contou com o apoio de policiais de toda a região, incluindo a 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (2ª DPRi – Gramado), além do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) e Delegacia de Bom Jesus.

O autor do crime foi localizado e preso em uma residência situada no centro da cidade de Bom Jesus, no início da tarde desta segunda-feira, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A delegada Fernanda Aranha destacou que a Polícia Civil atuou de forma técnica, rigorosa e ininterrupta desde as primeiras horas após o crime, mobilizando todos os recursos necessários para a rápida identificação e prisão do autor. Crimes graves, especialmente o feminicídio, são tratados com absoluta prioridade, pois envolvem a violação mais extrema dos direitos humanos das mulheres.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a proteção das mulheres e com a repressão qualificada aos crimes de violência doméstica e familiar, atuando de forma célere e integrada para garantir justiça às vítimas e à sociedade.

Leia mais