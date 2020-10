Continua depois da publicidade

Outras duas estações, no Lago e no São Luiz devem melhorar a qualidade das águas da cidade e do Caracol

Outras duas estações, nos mesmos moldes das que estão sendo construídas, em aço inoxidável, no Chacrão e na Miná, devem garantir a qualidade da água de dois locais amados pelos canelenses; o Parque do Lago e a Cascata do Caracol, além do Arroio São Luiz, todas águas que caem na cascata.

Parque do Lago

Aqui o desafio é ainda maior, já que o local é um dos mais poluídos da cidade, uma pequena caminhada no entorno do lago e você já pode constatar pelo aspecto e odor da água. Praticamente todos os canos que caem no reservatório trazem esgoto sem tratamento.

O desafio estará na captação, com uma rede coletora mista, ao contrário das demais, que utilizarão rede exclusiva para o esgoto cloacal.

O projeto é tratar a captação dos esgotos que já chegam ao lago na rede mista, para melhorar a situação do local, e após implantar um separador absoluto.

Um dos arroio que forma o lago do Palace Hotel nasce em um banhado na Rua Assis Brasil, na Vila Maggi, sendo considerado um das nascentes do Arroio Caracol.

Este curso d’água, além de formar o lago, é um dos afluentes do Arroio Canelinha. A ETE do Lago, além de melhorar a qualidade no parque, vai contribuir para a melhoria das águas de diversos locais da cidade.

ETE São Luiz

O Arroio São Luiz é mais um dos afluentes do Arroio Canelinha. Ele recebe todo o efluente do bairro com o mesmo nome, a partir de uma rede coletora que atende 368 ligações de esgoto, levadas até uma antiga estação, totalmente inoperante, pelos mesmos motivos que as antigas do Chacrão.

Esta antiga estação será transformada em estação de bombeamento, para a nova ETE São Luiz, que poderá tratar 569 economias. Além disto, a com a mudança de local, novos 2.505 metros de rede coletora serão realizados.

R$ 4.1 milhões e 60% do esgoto de Canela tratado

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Jackson Muller, o cronograma pode ter atrasos, em razão d pandemia do novo coronavírus, mas a ETE Miná deve estar operando parcialmente em 40 dias.

Todo plano deve estar concluído em cerca de oito meses, ao um custo de R$ 4.1 milhões, sendo R$ 700 mil oriundos de convênios com os condomínios, R$ 700 mil de recursos da Prefeitura e R$ 2.7 milhões de recursos da Corsan.

“Com nossas novas quatro estações, mais a ampliação e modernização da Estação Santa Terezinha, pela Corsan, chegaremos ao índice de 60% da cidade atendida com rede de esgoto cloacal”, finalizado o secretário.

