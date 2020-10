Um novo fôlego para as águas de Canela

Instalação de estações de tratamento de esgoto devem melhorar a qualidade dos arroios e nascentes

Canela vive um momento diferente em relação ao tratamento do esgoto cloacal, setor que vinha sofrendo diversas críticas da comunidade e chegou a ser alvo de inquéritos na Polícia Civil, Ministério Público e diversas autuações por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A reportagem da Folha foi a campo ver o que está sendo feito nesta área que, além de significar saúde pública, tem muito a ver com a identidade natural de nossa cidade, base do turismo.

Atualmente, três Estações de Tratamento de Esgoto estão sendo construídas em Canela, a implantação de outras duas deve iniciar até o final do ano.

Com estas novas cinco ETEs, a cidade deverá ter 60% das habitações alcançadas pelo serviço de tratamento de esgoto.

A importância do saneamento

O objetivo do tratamento do esgoto é remover os poluentes da água previamente usada pela população, de forma a devolvê-la aos corpos hídricos em boas condições e de acordo com os parâmetros exigido pelos órgãos ambientais.

De modo geral, é possível dizer que o foco do tratamento dos esgotos é contribuir com a saúde da população e preservar o meio ambiente, especialmente garantindo a qualidade das águas de arroios, rios e até de reservatórios subterrâneos. Isso é importante para garantir a sustentabilidade desse recurso, que é finito, para toda a comunidade que depende dele, bem como oferecer melhores condições de vida para as pessoas.

Canela e as águas

Canela é conhecida por sua beleza natural e praticamente todo ponto turístico é cortado por um curso d’água, como a famosa Cascata do Caracol, o Parque da Ferradura, entre outros.

A cidade é um divisor de águas, sendo responsável por nascentes que contribuem com as bacias hidrográficas de Rio Caí e Rio Paranhana.

No caso do Arroio Caracol, seis das suas nove principais nascentes estão em zona urbana.

São elas o Arroio Pulador, Arroio São José, Arroio Santa Terezinha, Arroio do Lago, Arroio Canelinha e Arroio São Luiz.

Por estarem em zona urbana, acabam recebendo o esgoto de 60% da cidade, os quais vão parar no Arroio Caracol. Tratar estas águas é um desafio que começa a ser enfrentado com a construção da nova ETE Santa Terezinha, esta exclusivamente pela Corsan, a ETE Miná e ETE São Luiz, estas últimas em parceira entre a Prefeitura, Corsan e iniciativa privada.

ETE Miná e Arroio Canelinha

Localizada ao lado do espaço do futuro complexo esportivo do Canelinha, às margens da Av. Cônego João Marchesi, a ETE Miná é a construção mais adiantada, faltando apenas a instalação de luz para finalizar a obra.

Após, serão implantados 2530 metros de rede de esgoto cloacal, que atenderão 186 habitações da Miná e São Lucas, com previsão para início em novembro, próximo.

As duas nascentes do Arroio Canelinha cortam esta área e encontram-se poluídas. Com o tratamento do esgoto, será possível recuperar estas nascentes e ainda proporcionar água limpa para o novo centro de lazer, que já passa por terraplanagem e contemplará um lago.

ETE Chacrão, PPP e o Arroio da Casca

Os bairros Chacrão, Sesi e Aracy Corrêa contam com duas antigas e inoperantes estações de tratamento. A inoperância, muito por falta de manutenção ao longo dos anos, é importante ressaltar. Porém, muitos metros de rede de esgoto já estão implantas e com cerca de 100 habitações conectadas.

Este local conta com os condomínios Sequoias e Mirante do Vale, em construção, além, do loteamento popular Renascer, local escolhido para a implantação da nova ETE. Ao final, a estação vai atender cerca de 450 habitações e tem previsão de instalação de 1.541 novos metros de rede.

Ainda, esta ETE terá duas estações de bombeamento, responsáveis por captar o efluente das redes antigas para nova estação.

Aqui, numa parceria PPP – Parceria Público Privada, cerca de R$ 700 mil serão investidos através de convênio com a empresa Port & Sartori, responsável pelo condomínio Mirante do Vale, sendo parte do valor compensação ambiental.

Além de levar saneamento a dois bairros de renda baixa, trazendo qualidade de vida, e atender dois condomínios de alto padrão, ETE Chacrão será responsável por despoluir dois importantes afluentes do Arroio da Casca, que corta a zona rural de Canela, passando por atrativos turísticos, até desaguar no Rio Paranhana.

